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22.07.2020 (06:21)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине проведено учение с подразделениями РХБ защиты

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалин приняли участие в тактико-специальном учении.

Специалисты подразделения РХБ защиты отработали проведение дезинфекции местности, зданий, сооружений и внутренних помещений объектов военной инфраструктуры. Для обработки были применены авторазливочные станции АРС-14КМ.

Основное внимание при проведении мероприятия боевой подготовки было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и дегазационного комплекта ДКВ-1К.

Также, в ходе ТСУ, военнослужащие отработали ряд действий по ликвидации последствий применения условным противником химического оружия и действия при разрушении химически опасных объектов.

Учение по  радиационной, химической и биологической защите проводится с целью подготовки личного состава действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, работы с приборами РХБ разведки, проведению специальной обработки участков местности, а также образцов вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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