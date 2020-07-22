Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.07.2020 (05:36)

На полигоне ВВО в Бурятии в ходе стрельб уничтожено более 500 мишеней

С подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, прошли занятия по огневой подготовке, в том числе и в ночных условиях.

Военнослужащим предстояло выполнить более 10 упражнений контрольных стрельб из различных видов оружия с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. Для разведывательных и мотострелковых подразделений было установлено более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 метров.

Кроме огневой подготовки, военнослужащие продемонстрировали практические навыки в выборе огневой позиции, разведке целей, а также в смене огневых рубежей.

Завершающим этапом выполнения контрольного упражнения стала боевая стрельба из боевых машин пехоты с ходу и с короткими остановками.

Командиры взводов, рот, батальонов и их заместители, заняв места наводчиков-операторов, показали  навыки владения  штатным вооружением. Следом контрольное упражнение выполнили штатные наводчики-операторы и командиры боевых машин.

По результатам выполнения контрольных упражнений комиссия управления соединения высоко оценила подготовку личного состава подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Экипажи современных танков Т-80БВ ВВО в Приамурье отработали новую тактику поражения противотанковых средств
В День ВМФ Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота впервые представит новую концертную программу на плавучей площадке у набережной Цесаревича во Владивостоке
Более 500 гранатометчиков общевойскового объединения ВВО приступили к практическим стрельбам на полигонах Приамурья
Военные инженеры ВВО уничтожили 3 списанных строения на территории бывшего военного городка Приморского края

Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false