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22.07.2020 (07:30)

Штурмовики ВВО на полигонах Забайкалья и Приморья уничтожили наземные цели неуправляемыми ракетами

Одновременно на двух авиационных полигонах Восточного военного округа «Новосельский» и «Мухор-Кондуй» в Приморском и Забайкальском краях летчики штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа уничтожили наземные цели.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики штурмовиков Су-25 и Су-25СМ «Грач» двух авиачастей ВВО, дислоцированных в Приморье и Забайкалье, выполнили  пуски более 50 неуправляемых авиационных ракет класса «Воздух-поверхность» по целям, имитирующим командно-наблюдательные пункты, колонны легкобронированной техники и живую силу условного противника.

Помимо этого, пилоты отработали задачи по полетам в заданный район, выполнению парных полетов, бомбометанию с горизонтального полета, поражение наземных мишеней авиационными пушками.

В рамках учебно-тренировочных полетов на боевое применение летным составом двух штурмовых авиачастей округа выполнено более 30 самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Восточный военный округ
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