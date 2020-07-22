22.07.2020 (05:00)

Экипажи современных танков Т-80БВ ВВО в Приамурье отработали новую тактику поражения противотанковых средств

Танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа, отработали новую тактику противодействия разведывательным дронам и подвижным противотанковым средствам. Занятия состоялись на полигоне «Трехречье» в Амурской области. При моделировании тактических эпизодов использовался анализ опыта современных вооруженных конфликтов.

В ходе занятий экипажи недавно поступивших танков Т-80БВ тренировались поражать внезапно появляющиеся наземные и воздушные цели с места и в движении на дистанциях от 600 до 2,5 тысяч метров.

По условиям тренировок, наступающая группа условного противника, при поддержке разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковала боевые порядки танкового подразделения. При нападении условный противник применял, как мобильные противотанковые средства, так и автомобили снаряженные взрывчаткой.

В ходе отражения нападения танкистам приходилось поражать малоразмерные воздушные цели из зенитного пулемета НСВТ, а уничтожение наземных целей из основного 125 мм орудия. Кроме того, выполнение задачи усложнял рельеф и заболоченность местности, а также связанное с этим ограниченность маневра и отсутствие удобных для стрельбы позиций. Командиры участвующих в тренировке танковых подразделений, быстро ориентировались в тактических условиях, координировали и корректировали огонь танков.

В учении принимало участие около 120 военнослужащих и более 40 единиц боевой и специальной техники. Тренировки показали высокую слаженность и выучку экипажей, которые быстро ориентировались в обстановке и выполняли точную стрельбу.

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