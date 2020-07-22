22.07.2020 (04:30)

В День ВМФ Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота впервые представит новую концертную программу на плавучей площадке у набережной Цесаревича во Владивостоке

Во Владивостоке в День Военно-Морского Флота России Ансамбль песни и пляски ТОФ представит на суд жителей и гостей столицы Приморья новую концертную программу.

Впервые флотские артисты выступят на плавучей сцене – понтоне самоходного плавкрана, установленном в 50 метрах от набережной Цесаревича. Импровизированная сцена будет украшена флагами расцвечивания, оборудована специальной подсветкой и светодиодным экраном, на котором зрители смогут увидеть прямую трансляцию морского парада кораблей в бухте Золотой Рог и трансляцию концертов творческих коллективов флота.

В утреннюю полуторачасовую концертную программу - «Верность Отечеству» войдут 20 лучших концертных номеров, десять из которых будут представлены впервые.

Артисты под руководством художественного руководителя-начальника ансамбля капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева исполнят такие композиции как «Морская дружба», «Город воинской славы - Владивосток» и «Андреевский флаг». Запланировано выступление танцевальной группы ансамбля. Всего в концерте примут участие более 60 артистов.

Вечером, в 20 часов 30 минут по местному времени в акватории бухты Золотой Рог на той же сцене своё мастерство покажут музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота под руководством капитана 3 ранга Ильи Сергеева. Коллектив специально ко Дню ВМФ подготовил концертную программу из 15 номеров. Концерт украсит дефиле быстроходных лодок со световой иллюминацией, которые будут курсировать вдоль кораблей парадной линии.

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