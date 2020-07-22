22.07.2020 (04:10)

Более 500 гранатометчиков общевойскового объединения ВВО приступили к практическим стрельбам на полигонах Приамурья

Военнослужащие-гранатометчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), приступили к практическим стрельбам на полигонах Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии. В программу практических стрельб включены тактические элементы, основанные на опыте применения гранатометных мобильных групп в современных вооруженных конфликтах.

Во время полевых занятий гранатометчики ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17, отрабатывают навыки скрытного перемещения на поле боя, оборудованию и маскировке позиций. Совершенствуют способы ведения боя по движущимся, а также групповым целям, имитирующие по форме и размерам легкобронированные автомобили. Учатся вести визуальную разведку, обнаруживать и идентифицировать цели, а также определять расстояния до них и отработают корректировку огня по имеющимся метеоданным.

Особенностью занятий является применение совместно с гранатометчиками снайперских пар. Военнослужащим необходимо совместно уничтожить движущийся со скоростью 45-50 километров в час объект, на участке протяженностью около 100 метров, что требует от снайперов и гранатометчиков выработки слаженности действий.

К обучению привлечено более 500 военнослужащих. На практический этап стрельб запланировано более 10 тыс. реактивных выстрелов.

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