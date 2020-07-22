22.07.2020 (03:50)

Военные инженеры ВВО уничтожили 3 списанных строения на территории бывшего военного городка Приморского края

В рамках мероприятий по сносу и обрушению ветхих зданий в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие инженерного полка демонтировали взрывным и механическим способом 3 объекта бывшей военной инфраструктуры.

Военным инженерам кроме работ по сносу ветхих зданий, которые на данный момент проводятся в п. Новосысоевка, предстоит выполнить подобные задачи на территориях нежилых военных городков в п. Сибирцево и г. Уссурийске Приморского края.

Работы ведутся как взрывным способом, так и механическим с использованием тяжёлой инженерной техники. Военнослужащие осуществляют замеры периметра каждого здания, производят расчет необходимого количества взрывчатых веществ, прокладку детонирующих шнуров.

В общей сложности планируется демонтаж 17 объектов бывшей военной инфраструктуры. Спланировано завершить мероприятия по сносу зданий к первой половине сентября 2020 года.

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