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22.07.2020 (02:35)

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» выступит во Владивостоке в День Военно-Морского Флота России

26 июля, в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, для жителей и гостей столицы Приморья планируется выступление прославленной авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».

Демонстрационные полёты истребителей начнутся в 13 часов по местному времени над акваторией Амурского залива. Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева продемонстрируют приморцам фигуры высшего пилотажа, пролёты в составе различных строёв и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Летчики будут действовать на высотах от 50 до 5 тыс. метров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Русские витязи
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