22.07.2020 (00:30)

Самолет Ил-76 российских ВКС совершил доставку медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад в Киргизскую Республику

22 июля 2020 г. самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Кант (Киргизская Республика) осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России.

В составе медицинских подразделений – военные реаниматологи и инфекционисты, которые окажут консультативную и практическую помощь киргизским медикам в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией, организации профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Всего специальный борт Минобороны России доставил в Киргизскую Республику 19 военных медиков, специальное медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Доставка груза является не первой совместной российско-киргизской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Ранее Российская Федерация безвозмездно передавала киргизской стороне десятки тысяч тест-систем для проведения анализа на коронавирус.

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