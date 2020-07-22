Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.07.2020 (00:30)

Самолет Ил-76 российских ВКС совершил доставку медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад в Киргизскую Республику

22 июля 2020 г. самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Кант (Киргизская Республика) осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России.

В составе медицинских подразделений – военные реаниматологи и инфекционисты, которые окажут консультативную и практическую помощь киргизским медикам в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией, организации профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Всего специальный борт Минобороны России доставил в Киргизскую Республику 19 военных медиков, специальное медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Доставка груза является не первой совместной российско-киргизской гуманитарной акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Ранее Российская Федерация безвозмездно передавала киргизской стороне десятки тысяч тест-систем для проведения анализа на коронавирус.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Более 40 самолетов Ил-76 перебазированы на оперативные аэродромы в рамках учений ВТА
Специалисты РХБЗ провели специальную обработку улиц в Киргизии
Турнир, посвященный Международному дню шахмат, прошел в 201-й военной базе
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса

Метки:
Военно-транспортная авиация , Военная база , Киргизия , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false