22.07.2020 (00:50)

В авиационном соединении дальней авиации проходят завершающие мероприятия месячника безопасности военной службы

В дальневосточном соединении дальней авиации проходят завершающие мероприятия месячника безопасности военной службы.

Данные мероприятия проходят во всех авиационных подразделениях авиационного соединения дислоцированных в Амурской, Иркутской областях, Республике Саха Якутия и Чукотском автономном округе.

В ходе проведения месячника безопасности военной службы проведены теоретические занятия по изучению личным составом требований нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы, а также проведены практические занятия с командирами подразделений по предупреждению правонарушений, гибели и травматизма военнослужащих.

С личным составом войсковых частей и подразделений в ходе проведения месячника проведены занятия по порядку оказания первой медицинской помощи пострадавшим при происшествиях характерных для летнего периода, изучение нормативно – правовых актов при несении боевого дежурства и несении службы в суточном наряде, а также в ходе проведения недели безопасности дорожного движения, личному составу авиационного соединения напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, как на служебном, так и на личном транспорте.

Личным составом также сданы соответствующие зачеты по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности при проведении работ на вооружении военной и специальной технике.

Данные мероприятия в дальневосточном авиационном соединении дальней авиации проводятся регулярно под руководством командира авиационного соединения и несут в себе цели популяризации ответственности за безопасность службы личным составом войсковых частей.

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