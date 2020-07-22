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22.07.2020 (00:20)

В соединении дальней авиации прошли занятия по огневой подготовке

В Энгельсском соединении дальней авиации были проведены учебно-боевые стрельбы с личным составом. 

Перед выполнением практической части мероприятия военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент данного комплекса, на таких учебных точка как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы из штатного и табельного оружия.  

«Военнослужащие вели стрельбу по обозначенным целям из различных положений. Основной задачей занятий по огневой подготовке являлось  оттачивание практических навыков стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова», - сообщил заместитель начальника штаба авиационной дивизии по службе войск и безопасности военной службы гвардии подполковник Дмитрий Степаненко.

Все военнослужащие, принимающие участие в учебно-боевых стрельбах,  показали положительный результат благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация
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