22.07.2020 (00:00)

В Вооруженных Силах РФ завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности

Вооруженных Силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности, проводившейся в период с 17 по 21 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Привлекавшиеся к проверке войска и силы Южного военного округа, часть органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Военно-Морского Флота возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В рамках проверки выполнен комплекс мероприятий по приведению штабов, соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности и выходу в назначенные районы, передислокации авиационных соединений на оперативные аэродромы.

Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем пятидесяти учениях различного уровня на тридцати пяти полигонах и участках местности, семнадцати морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

Основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению.

Результаты проведенных учебных мероприятий будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей Вооруженных Сил к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке боевой готовности привлекалось около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

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