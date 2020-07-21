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21.07.2020 (22:30)

Военная полиция оказалась готова к внезапной проверке боеготовности

В ходе объявленной Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации внезапной проверки боевой готовности войск инспекторами военной автоинспекции сопровождено 94 воинских колонны и организовано 77 постов регулирования дорожного движения.

Силами и средствами военной автоинспекции (далее: ВАИ) ВС РФ с 17 по 21 июня 2020 г. обеспечивалось выполнение мероприятий внезапной проверки боевой готовности войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Всего к мероприятиям сопровождения привлекалось 182 инспектора ВАИ и 149 специальных автомобилей ВАИ

Дорожно-транспортных происшествий в период обеспечения безопасности дорожного движения при проведении внезапной проверки не допущено.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Проверка боеготовности , ВАИ , Военная полиция
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