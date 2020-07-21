21.07.2020 (22:22)

Мощи святого праведного воина Федора Ушакова принесены в Кронштадт ко Дню Военно-Морского Флота

Сегодня Главным командованием Военно-Морского Флота было организовано принесение мощей святого праведного воина Федора Ушакова из Санаксарского мужского монастыря в главный храм ВМФ – Кронштадтский морской собор.

Мощи Федора Ушакова были доставлены самолетом военно-транспортной авиации на аэродром Пушкин (Санкт-Петербург), где состоялась торжественная церемония встречи. Затем они были перевезены на Петровскую пристань Кронштадта, откуда на катере проследовали вдоль военных кораблей, находящихся на рейде Кронштадта в реке Неве. При прохождении катера экипажи кораблей, построенные на палубе в парадной форме, приветствовали катер с мощами раскатистым «Ура!».

Далее мощи были доставлены на Якорную площадь Кронштадта и внесены в собор, где их встретил личный состав Объединенного учебного центра, не участвующий в Главном военно-морском параде. Под колокольный звон ковчег с мощами святого праведного воина Федора Ушакова был внесен через центральный вход в Ставропигиальный Никольский морской собор, где его встретили священнослужители.

В период с 21 по 27 июля мощи святого праведного воина Федора Ушакова будут находиться в Кронштадтском морском соборе для поклонения военнослужащих и жителей Санкт-Петербурга и Кронштадта великому русскому флотоводцу.

Адмирал Федор Фёдорович Ушаков командовал Черноморским флотом и русской эскадрой в Средиземном море, не проиграл ни одного сражения, не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен.

После выхода в отставку жил в монастыре и прославился праведной жизнью. В 2001 году Русской православной церковью Федор Ушаков причислен к лику святых в чине праведного воина.

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