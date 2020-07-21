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21.07.2020 (21:11)

Более 7500 новобранцев пополнили РВСН в ходе весеннего призыва

В весеннем призыве 2020 года на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения поступило более 7500 человек молодого пополнения, свыше 2500  призывников  направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.  

Из числа поступившего молодого пополнения, более 2500 человек прошли обучение в системе начального профессионального обучения и имеют специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров и др.

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы,  —  более двух тысяч специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение и поддержание требуемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву
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