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21.07.2020 (20:46)

Разведчики общевойсковой армии ЗВО в ходе лагерных сборов уничтожили бронеавтомобиль с командованием противника

Подразделения войсковой разведки Красносельской отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках лагерного сбора выполнили более 20 специальных задач по ведению разведки и уничтожению условного противника. 

По прибытии на незнакомую местность перед разведчиками стояла задача совершить марш-бросок на расстояние более 10 километров со штатным стрелковым оружием и амуницией, осуществить поиск и  уничтожение подразделений противника в обозначенном районе.

Кроме того, ключевым элементом проведенных занятий стало выполнение задачи по ликвидации бронеавтомобиля с находившимся в нем высшим офицером командования. С этой целью, на пути вероятного маршрута следования броневика,  разведчиками были организованы засады и заминированы участки полевых дорог.

Также, в рамках выполняемых заданий, военнослужащие выполнили нормативы по  военно-медицинской  подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

К выполнению специальных задач были привлечены военнослужащие разведывательного подразделения и военная и специальная техника. Обучение проходило под руководством опытных офицеров-наставников, многие из которых имеют боевой опыт.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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