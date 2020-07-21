21.07.2020 (20:46)
Разведчики общевойсковой армии ЗВО в ходе лагерных сборов уничтожили бронеавтомобиль с командованием противника
Подразделения войсковой разведки Красносельской отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках лагерного сбора выполнили более 20 специальных задач по ведению разведки и уничтожению условного противника.
По прибытии на незнакомую местность перед разведчиками стояла задача совершить марш-бросок на расстояние более 10 километров со штатным стрелковым оружием и амуницией, осуществить поиск и уничтожение подразделений противника в обозначенном районе.
Кроме того, ключевым элементом проведенных занятий стало выполнение задачи по ликвидации бронеавтомобиля с находившимся в нем высшим офицером командования. С этой целью, на пути вероятного маршрута следования броневика, разведчиками были организованы засады и заминированы участки полевых дорог.
Также, в рамках выполняемых заданий, военнослужащие выполнили нормативы по военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите.
К выполнению специальных задач были привлечены военнослужащие разведывательного подразделения и военная и специальная техника. Обучение проходило под руководством опытных офицеров-наставников, многие из которых имеют боевой опыт.