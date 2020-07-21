21.07.2020 (20:42)

Более 800 военнослужащих Ивановского и Тульского соединений ВДВ, в рамках командно-штабного учения, выдвинулись на аэродромы взлета

В ходе начавшегося накануне в Рязанской области командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск, более 800 военнослужащих Ивановского и Тульского гвардейских воздушно-десантных соединений выдвинулись на аэродромы взлета “Иваново-Северный” в Ивановской и “Дягилево” в Рязанской областях.

По прибытии на аэродром, в течение двух дней, будут осуществлены подготовительные мероприятия к десантированию со швартовкой техники, загрузкой ее в самолеты Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России и предпрыжковыми тренировками личного состава.

Посадка личного состава в самолеты пройдет рано утром 24 июля текущего года.

По замыслу учения военнослужащим предстоит десантироваться на площадки приземления “Житово” и “Новики” в Рязанской области с последующим выполнением задач по захвату аэродрома и уничтожением условного противника.

В ходе учения будет осуществлено десантирование более более 800 военнослужащих и около 60 единиц техники.

Всего в учении задействовано около 6000 военнослужащих ВДВ, более 400 единиц боевой и специальной техники, среди которых современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Также в учении задействовано более 30 самолётов Ил-76мд Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34».

Руководит учением командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

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