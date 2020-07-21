21.07.2020 (20:38)

В Москве и Подмосковье стартовала приемная компания в военные вузы МО РФ

В Московской области и Москве начался отбор кандидатов на поступление в военные вузы Министерства обороны Российской Федерации.

В связи с эпидемиологической обстановкой отбор кандидатов на поступление изменился, на месяц позже стартовала сдача ЕГЭ, а приемные комиссии высших учебных заведений не только сдвинули сроки подачи документов, но и перенесли этот процесс в удаленный формат. А ребятам, решившим поступать в военные вузы, в Москве и Подмосковье предоставили возможность пройти все испытания на сборных пунктах военных комиссариатов регионов.

«В этом году в связи со сложившейся ситуацией поступление в вузы Министерства обороны действительно проходит в особых условиях. Ребятам не нужно будет приезжать в учебные заведения, отбор кандидатов осуществляется в регионах их проживания. С 15 июля по 5 августа от вузов в регионы будут направлены выездные группы, которые проведут во взаимодействии с военными комиссариатами отбор кандидатов, а также оценят уровень физической подготовленности ребят и их профессиональную и психологическую пригодность»- пояснил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

Профессиональный психологический отбор кандидатов для поступления в вузы будет осуществляться на городском и областном сборных пунктов. Результаты испытаний, зафиксированные выездными рабочими группами, вместе с результатами ЕГЭ будут направлены в учебные заведения, а о принятом решении каждый кандидат будет оповещен через военный комиссариат муниципального образования, в котором проживает поступающий, – добавил полковник Алексей Астахов.

Зачисление прошедших по конкурсу кандидатов на первые курсы вуза запланировано с 15 августа 2020 года. По прибытии в учреждения ребята обязательно пройдут тестирование на коронавирус и отбудут двухнедельный карантин, во время которого для них проведут курс общевойсковой подготовки.

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