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21.07.2020 (20:24)

Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» провела торпедные стрельбы в море в рамках проверки боеготовности

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота провёл торпедные стрельбы в море в ходе совместного учения с малыми противолодочными кораблями (мпк) «Муромец» и «Касимов» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

По легенде учения экипаж пл «Колпино» обнаружил субмарину условного противника в момент её всплытия из подводного в надводное положение для контрольного выхода на связь.

Для совместного преследования и «уничтожения» субмарины координаты места обнаружения подлодки были переданы тактической группе малых противолодочных кораблей, выполнявших задачи по предназначению в районе в связи с внезапной проверкой боевой готовности.

В ходе учения был отработан алгоритм действий между подводниками и противолодочниками, экипаж пл «Колпино» успешно провёл торпедные стрельбы, задачи были выполнены на оценку хорошо.

Во внезапной проверке принимают участие более 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Подводные силы , Южный военный округ , Черноморский флот
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