21.07.2020 (20:12)
Военные автоинспекторы определили лучших в индивидуальной гонке
Сегодня на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища, в рамках проведения всеармейского конкурса «Дорожный патруль» определились победители в соревновании «Индивидуальная гонка».
Сильнейшие представители военной автоинспекции, доказавшие на деле свое право состязаться за право представлять Россию на международном уровне должны были преодолеть маршрут протяженностью 4 километра.
На маршруте необходимо было преодолеть косогор, сквозную эстакаду, холм, железнодорожный переезд и ограниченные проезды.
Помимо этого, в ходе соревнования участники поразили мишени из пистолета и автомата, оказали первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии и потушили пожар.
Лучшим из лучших в этом виде соревнований стал представитель команды 11 военной автомобильной инспекции Западного военного округа старший прапорщик Алексей Аешин, показавший при этом время 9 мин. 13 с.
По итогам третьего соревновательного дня лидирует команда 11 военной автомобильной инспекции (региональной) Западного военного округа.