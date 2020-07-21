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21.07.2020 (20:12)

Военные автоинспекторы определили лучших в индивидуальной гонке

Сегодня на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища, в рамках проведения всеармейского конкурса «Дорожный патруль» определились победители в соревновании «Индивидуальная гонка».

Сильнейшие представители военной автоинспекции, доказавшие на деле свое право состязаться за право представлять Россию на международном уровне должны были преодолеть маршрут протяженностью 4 километра.

 На маршруте необходимо было преодолеть косогор, сквозную эстакаду, холм, железнодорожный переезд и ограниченные проезды.

Помимо этого, в ходе соревнования участники поразили мишени из пистолета и автомата, оказали первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии и потушили пожар.

Лучшим из лучших в этом виде соревнований стал представитель команды 11 военной автомобильной инспекции Западного военного округа старший прапорщик Алексей Аешин, показавший при этом время 9 мин. 13 с.

По итогам третьего соревновательного дня лидирует команда 11 военной автомобильной инспекции (региональной) Западного военного округа. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , ВАИ , Дорожный патруль , Военная полиция
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