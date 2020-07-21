21.07.2020 (19:00)

Более 40 самолетов Ил-76 перебазированы на оперативные аэродромы в рамках учений ВТА

Более 40 экипажей самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили перебазирование на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях и приступили к погрузке техники подразделений Воздушно-десантных войск в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.

Перебазирование осуществлялось из пунктов постоянной дислокации в Тверской, Оренбургской, Псковской областях. Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели до 2000 километров.

Плановые полковые летно-тактические учения ВТА руководством командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова продлятся до 24 июля 2020 г.

В ходе воздушных маневров экипажам ВТА предстоит выполнить задачи по переброске на значительные расстояния и десантированию личного состава и техники подразделений ВДВ.

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