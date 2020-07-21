21.07.2020 (18:59)

Десантно-штурмовые подразделения гвардейского Кубанского казачьего полка в рамках внезапной проверки боеготовности отработали действия в горах

На горном полигоне Раевский в Краснодарском крае в рамках внезапной проверки боеготовности личный состав гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ, совершив марш на штатной технике в указанный район из района сосредоточения, отработал тактические действия по уничтожению условного противника, закрепившегося на рубеже.

Огнем из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2-КА-У, стрелкового оружия и гранатометов при поддержке батареи самоходных артиллерийских орудий «Нона-С» личный состав десантно-штурмовых подразделений нанес огневое поражение условному противнику и закрепился на указанном рубеже до подхода основных сил полка.

Закрепившись, подразделения перешли к маневренной обороне, в ходе которой при поддержке приданных танковых подразделений Т-72Б3 отдельного танкового батальона Новороссийского соединения ВДВ и артиллерийской батареи «Нона-С» уничтожили выдвигающиеся и перешедшие в наступление силы условного противника.

В ходе тактического учения особое внимание было уделено совершенствованию взаимодействия между подразделениями, а также тактическим действиям в наступлении и обороне десантно-штурмовых подразделений в горах.

Всего в мероприятии, проводимом в рамках внезапной проверки, принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.

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