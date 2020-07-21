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21.07.2020 (17:42)

В Приэльбрусье состоится торжественное открытие Всероссийского этапа соревнования на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо»

Завтра, 22 июля с.г. в 09:00 (МСК) состоится торжественное открытие Всероссийского этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020» в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол».

Церемония открытия соревнования начнется с парада команд-участников в сопровождении военного оркестра и почетного караула Южного военного округа. Участников соревнований поприветствуют представители Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, которые являются организаторами конкурса. Также перед участниками соревнований выступят творческие коллективы Кабардино-Балкарии.

После открытия конкурса военнослужащие выполнят две специальные задачи: «Соревнование по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе» и «Ориентирование в горной местности».

В соревнованиях примут участие военнослужащие от Южного военного округа, Центрального военного округа, Западного военного округа, Восточного военного округа, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии.

Состязания пройдут с 22 июля по 5 августа с.г. в рамках подготовки к Международным играм «АрМИ-2020». Все мероприятия конкурса проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Эльбрусское кольцо
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