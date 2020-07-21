21.07.2020 (17:22)

Водители российской военной базы в Таджикистане отработали вопросы управления автомобилями «Урал» и КамАЗ в экстремальных условиях

Водители российской военной базы в Таджикистане отработали вопросы управления многотонными автомобилями «Урал» и КамАЗ в экстремальных условиях.

На горном автодроме военнослужащие выполнили специальные упражнения в составе колонн на пересеченной местности, преодолев естественные и искусственные препятствия в виде затяжных подъемов, крутых спусков и косогоров на максимально допустимой скорости.

Кроме того, водители выполнили ряд упражнений таких, как «змейка», колейный мост, противотанковый ров с водой. Также на занятиях отрабатывались различные условные аварийные ситуации и вводные. Протяженность маршрута составила пять километров с крутыми уклонами и опасными поворотами.

Всего в занятиях по вождению автомобильной техники на полигоне Ляур приняли участие более 50 военнослужащих, было задействовано 10 единиц техники.

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