Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.07.2020 (17:22)

Водители российской военной базы в Таджикистане отработали вопросы управления автомобилями «Урал» и КамАЗ в экстремальных условиях

Водители российской военной базы в Таджикистане отработали вопросы управления многотонными автомобилями «Урал» и КамАЗ в экстремальных условиях.

На горном автодроме военнослужащие выполнили специальные упражнения в составе колонн на пересеченной местности, преодолев естественные и искусственные препятствия в виде затяжных подъемов, крутых спусков и косогоров на максимально допустимой скорости.

Кроме того, водители выполнили ряд упражнений таких, как «змейка», колейный мост, противотанковый ров с водой. Также на занятиях отрабатывались различные условные аварийные ситуации и вводные. Протяженность маршрута составила пять километров с крутыми уклонами и опасными поворотами.

Всего в занятиях по вождению автомобильной техники на полигоне Ляур приняли участие более 50 военнослужащих, было задействовано 10 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В 2020 году соединения железнодорожных войск ЦВО получат около 70 единиц новой специальной техники
Учения мотострелков и танкистов ЮВО в рамках проверки боеготовности стартовали в Ростовской области
Военные инженеры ЦВО переправили более 500 мотострелков через реку Томь на учении в Сибири
Мотострелки на Урале отработали уничтожение базового лагеря условного противника

Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false