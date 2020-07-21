21.07.2020 (12:00)

На форуме «Армия-2020» пройдет конференция по актуальным вопросам реализации мероприятий, включенных в национальные проекты

«На полях» Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдет конференция, посвященная актуальным вопросам реализации мероприятий, включенных в национальные проекты (практический аспект).

Цель конференции — повышение эффективности реализации проектов, в которых принимает участие Минобороны России, посредством формирования единого подхода к организации достижения национальных целей развития и осуществления проектной деятельности, демонстрации лучших практик реализации проектов национального и федерального уровня.

К участию приглашены представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научного сообщества, а также организации, участвующие в данных проектах.

В ходе профессиональной дискуссии участники обсудят проблемные вопросы в указанной сфере, а также рассмотрят международный опыт применения проектного управления, в частности, практическое применение форм и методов проектного управления в органах власти.

Ожидается, что по итогам конференции будет сформирован единый подход к организации достижения национальных целей развития и осуществления проектной деятельности, выработаны предложения по совершенствованию существующего механизма формирования, согласования, утверждения и представления информации, а также документов, разрабатываемых при ее осуществлении и ориентированных на формирование благоприятных условий достижения поставленных целей и результатов национальных, федеральных и региональных проектов.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия–2020» пройдут в период с 23 по 28 августа на ведущей выставочной площадке Минобороны России — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференции с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы форума доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе Rusarmexpo.ru.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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