21.07.2020 (18:00)

Вьючно-транспортный взвод горного соединения ЮВО обеспечил подъем на горную вершину минометной батареи

На высоту более 3,5 тыс. м над уровнем моря совершила подъем минометная батарея при поддержке вьючно-транспортного взвода горного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесии.

С военнослужащими уникального вьючно-транспортного взвода и минометных подразделений было проведено тактико-специальное учение по доставке вооружения и боеприпасов в высокогорные районы. Минометные расчеты горного мотострелкового соединения выполнили стрельбу с закрытых позиций.

Вьючно-транспортный взвод является одним из подразделений материально-технического обеспечения горной бригады. В нем насчитывается более 80 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород. В ходе планового тактического учения лошадей сформировали в связки. Каждая связка из четырех лошадей способна переносить до 250 кг груза и совершать суточный переход в 25-30 км.

Перед началом летнего периода обучения с вьючно-транспортным взводом были проведены пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности с преодолением горных и водных преград, а также специальные выездки на полигоне, где лошадей приучали к работе в условиях высокогорья, к звукам выстрелов и разрывам гранат.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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