21.07.2020 (16:12)

В 2020 году соединения железнодорожных войск ЦВО получат около 70 единиц новой специальной техники

Соединения железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году получат около 70 единиц новой специальной техники.

До конца года в железнодорожные соединения поступят шесть универсальных сваебойных агрегата УСА-2М, 16 самоходных понтонов (толкачей) ПСТ-1, а также один тепловоз ТЭМ. Кроме того, бригады получат бульдозеры, специальную железнодорожную технику, автомобили, передвижные компрессоры и автомобильные краны. На данный момент получено 24 единицы техники.

На территории ЦВО расположены три отдельных железнодорожных бригады, которые дислоцируются в Свердловской и Омской областях, а также в Республике Хакасия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице