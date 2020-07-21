21.07.2020 (16:03)

Учения мотострелков и танкистов ЮВО в рамках проверки боеготовности стартовали в Ростовской области

В рамках внезапной проверки боевой готовности мотострелковые и танковые подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа приступили к проведению двухсторонних батальонных и ротных тактических и тактико-специальных учений с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Военнослужащие ЮВО в ходе розыгрыша практических действий подразделений на полигоне при поддержке приданной артиллерии и армейской авиации отработают задачи по организации и ведению обороны на передовых позициях, действиям в составе арьергардов и общевойсковых резервов, переходу в контратаку, действия по уничтожению обходящего отряда условного противника.

Также планируется отработать применение разведывательно-ударного и разведывательно-огневого комплексов с нанесением поражения по вскрытым БЛА и разведывательными группами объектам военной инфраструктуры, вооружения и военной техники противника подразделениями ракетных войск и артиллерии, оснащёнными РСЗО «Град» и «Ураган», самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» с автоматической системой управления огнём и возможностью применения цифровых карт.

В учениях на полигоне Кадамовский принимают участие свыше 2 тысяч военнослужащих, около 800 единиц вооружения, военной и специальной техники, свыше 10 летательных аппаратов, расчеты БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3».

Ранее на полигоне «Кадамовский» в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности военнослужащие 150 мотострелковой дивизии ЮВО успешно сдали нормативы по огневой подготовке из штатного вооружения, зачеты по специальным дисциплинам – инженерной, медицинской, тактической подготовкам, защите от оружия массового поражения и другим предметам боевой подготовки. Проверка уровня подготовки и выучки личного состава соединений и воинских частей ЮВО проводится по новой усовершенствованной методике.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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