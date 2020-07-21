21.07.2020 (15:48)

Мотострелки армейского корпуса Северного флота в ходе учения отработали задачи по ведению противодесантной обороны побережья в Заполярье

Мотострелковые подразделения армейского корпуса Северного флота отработали на полуострове Средний в Заполярье (Мурманская область) задачи организации и ведения противодесантной обороны в ходе двухстороннего батальонного учения по плану проверки боеготовности.

Оборонительные действия североморцев по прикрытию побережья от высадки морского десанта при поддержке боевых кораблей и авиации были организованы с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Перед началом морской десантной операции корабли десантного отряда Северного флота отработали задачи подавления огневых точек условного противника на берегу. Артиллерийские стрельбы по мишенным позициям выполнили боевые расчёты батареи АК-100 большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» и АК-725 большого десантного корабля «Кондопога». Нанесение удара с воздуха и высадку воздушного десанта в тыл противника отработал экипаж вертолёта Ка-27 из авиагруппы БПК «Североморск».

В ходе учения и нападающая, и обороняющаяся стороны активно применяли беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и уточнения тактической обстановки.

К данному этапу внезапной проверки привлечены более 3 тыс. военнослужащих Северного флота, задействовано свыше 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 6 тактических корабельных групп, около 10 летательных аппаратов различных типов, а также более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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