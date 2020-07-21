21.07.2020 (15:45)

С морской пехотой ТОФ на Камчатке проведено двустороннее батальонное тактическое учение

Сегодня в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов, которая проводится по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, на тактическом поле Мокрые пески (Камчатский край) военнослужащие соединений морской пехоты Тихоокеанского флота провели двустороннее батальонное тактическое учение.

В ходе учения морские пехотинцы отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению одновременных ударов по обороняющимся силам с применением артиллерии, авиации и пехоты, а также созданию опорных пунктов обороны отвоеванного побережья.

Усиленный батальон морской пехоты из Приморья, который в рамках учения был передислоцирован на Камчатку самолётами военно-транспортной авиации, действовал в обороне. Ему противостоял батальон морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России, накануне высадившийся на необорудованное побережье с больших десантных кораблей.

Огневую поддержку десанта обеспечили транспортно-боевые вертолеты Ка-29.

В режиме реального времени с беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» выдавалась информация для оперативного принятия решения о ведении боевых действий.

За ходом практической отработки задач морскими пехотинцами ТОФ наблюдал начальник Главного штаба - первый заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирал Александр Витко и офицеры рабочей группы Главного командования ВМФ.

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