21.07.2020 (16:30)

Военнослужащие разведподразделений 58-й армии ЮВО отработали различные способы ведения разведки в рамках проверки боеготовности

Военнослужащие разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, в рамках тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности отработали на полигоне Серноводский в Ставропольском крае различные способы ведения разведки.

В рамках основного этапа учения разведчики совершили налет на пост условного противника и взяли в плен «языка». После этого разведгруппы, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл противника, в роли которого выступили военнослужащие разведывательного соединения. Следуя полученной от «языка» информации, разведчики установили местонахождение командных пунктов и провели захват секретных документов.

На разных этапах розыгрыша тактического учения в нем принимали участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц военной техники.

Справочно:

17 июля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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