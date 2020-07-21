Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.07.2020 (16:30)

Военнослужащие разведподразделений 58-й армии ЮВО отработали различные способы ведения разведки в рамках проверки боеготовности

Военнослужащие разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, в рамках тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности отработали на полигоне Серноводский в Ставропольском крае различные способы ведения разведки.

В рамках основного этапа учения разведчики совершили налет на пост условного противника и взяли в плен «языка». После этого разведгруппы, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл противника, в роли которого выступили военнослужащие разведывательного соединения. Следуя полученной от «языка» информации, разведчики установили местонахождение командных пунктов и провели захват секретных документов.

На разных этапах розыгрыша тактического учения в нем принимали участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц военной техники.

Справочно:

17 июля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ в рамках учения уничтожили корабль условного противника в Чёрном море
Фактически 100 процентов подразделений, воинских частей и соединений ЮВО в рамках внезапной проверки боевой готовности выведено на полигоны
Начальник Генштаба ВС РФ прибыл с проверкой в войска Южного военного округа
Расчеты РСЗО «Град» и гаубиц «Акация» ЮВО в горах Абхазии выполнили боевые стрельбы по плану внезапной проверки боеготовности

Метки:
Южный военный округ , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false