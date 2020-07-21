21.07.2020 (16:01)

Артиллеристы ЮВО в рамках внезапной проверки уничтожили условного противника в горах Кавказского хребта из минометов большой мощности

Артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ингушетии, в рамках внезапной проверки боевой готовности уничтожили из минометов большой мощности и реактивных систем залпового огня позиции условного противника в горах Кавказского хребта.

К проверке боеготовности 58-й армии ЮВО привлечены более 700 артиллеристов, задействовано около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе реактивные систем залпового огня «Торнадо-Г», 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

В ходе активного розыгрыша тактического учения артиллеристы провели масштабные боевые стрельбы на полигоне Тарское в Северной Осетии. Военнослужащие выполнили стрельбы из самоходных пушек «Пион» и минометов большой мощности «Тюльпан» осколочно-фугасными снарядами по подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами условного противника, которые находились в горах и были недоступны для уничтожения другой наземной артиллерией.

Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.

Справочно:

17 июля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице