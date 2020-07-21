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21.07.2020 (15:31)

Мотострелки ЮВО в ходе внезапной проверки боеготовности поразили около 1000 мишеней на полигоне Прудбой под Волгоградом

С подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки боеготовности проведено двустороннее батальонное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Прудбой под Волгоградом.

Мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями поразили около 1000 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу противника.

В ходе мероприятия военнослужащие отработали ряд тактических эпизодов, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с реактивной артиллерией.

На учение привлекались около 1000 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «Тор», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Справочно:

17 июля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Фактически 100 процентов подразделений, воинских частей и соединений ЮВО в рамках внезапной проверки боевой готовности выведено на полигоны

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Проверка боеготовности
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