21.07.2020 (15:11)

В Кронштадте начался морской крестный ход с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова

В Кронштадте (г.Санкт-Петербург) начался морской крестный ход, во время которого катер с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова совершит обход кораблей-участников Главного военно-морского парада.

Почетный караул доставил ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова в Ленинградскую военно-морскую базу, где он был размещён на борту катера «Иоанн Кронштадтский». Катер совершит обход кораблей-участников Главного военно-морского парада, которые расположены на Кронштадтском рейде и рейде реки Невы. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.

После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада.

Сегодня ковчег был доставлен рейсом самолёта Ил-76 на аэродром Пушкин, где его встретил почётный караул, адмиралы, генералы и офицеры Западного военного округа, Военно-Морского Флота, курсанты военных вузов и военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона.

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