21.07.2020 (15:11)
В Кронштадте начался морской крестный ход с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова
В Кронштадте (г.Санкт-Петербург) начался морской крестный ход, во время которого катер с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова совершит обход кораблей-участников Главного военно-морского парада.
Почетный караул доставил ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова в Ленинградскую военно-морскую базу, где он был размещён на борту катера «Иоанн Кронштадтский». Катер совершит обход кораблей-участников Главного военно-морского парада, которые расположены на Кронштадтском рейде и рейде реки Невы. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.
После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада.
Сегодня ковчег был доставлен рейсом самолёта Ил-76 на аэродром Пушкин, где его встретил почётный караул, адмиралы, генералы и офицеры Западного военного округа, Военно-Морского Флота, курсанты военных вузов и военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона.