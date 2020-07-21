21.07.2020 (14:46)

Приказом главнокомандующего ВМФ России новейший фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-Морского Флота

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-Морского Флота. Церемония приема корабля и подъема на нем Андреевского флага состоялась на рейде Невы, куда корабль пришел для участия в Главном военно-морском параде.

«Фрегат «Адмирал Касатонов», успешно завершивший государственный испытания, принят в состав ВМФ на рейде Невы, на траверзе Сенатской площади. Военно-Морской Флот пополнился еще одним кораблем, способным эффективно решать поставленные задачи в дальней морской и океанской зонах», — сообщил адмирал Николай Евменов.

По словам главнокомандующего ВМФ, фрегат «Адмирал Касатонов» примет участие в Главном военно-морском параде, и его смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга в самом центре города на Неве.

Справочно:

Фрегаты проекта 22350, строящиеся на предприятии «Северная верфь» (Объединенная судостроительная корпорация), являются кораблями дальней морской зоны, носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, длину — 135 м, ширину — 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов, дальность плавания — 4,5 тыс. миль, автономность — 30 суток, экипаж — около 200 человек.

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