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21.07.2020 (14:40)

Военные инженеры ЦВО переправили более 500 мотострелков через реку Томь на учении в Сибири

Военнослужащие инженерных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в рамках ротного тактического учения переправили основные силы мотострелковых войск через реку Томь.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа условного противника разрушила автодорожный мост через реку Томь и закрепилась на противоположном берегу. Для переправы личного состава и техники мотострелковых подразделений военные инженеры навели понтонную переправу. Военнослужащие выполнили сброс звеньев понтона на воду, а затем собрали их в понтонный паром при помощи буксирно-моторного катера.

После наведения переправы на противоположный берег Томи были переброшены основные силы мотострелков на боевых машинах пехоты БМП-2. Для транспортировки личного состава и техники через водную преграду также применялся плавающий транспортер ПТС-2.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействоано около 50 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Инженерные войска
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