21.07.2020 (14:25)
Мотострелки на Урале отработали уничтожение базового лагеря условного противника
Мотострелковые подразделения Центрального военного округа обнаружили, блокировали и уничтожили при поддержке танков условный базовый лагерь боевиков в ходе учения на полигоне в Свердловской области.
С помощью беспилотников «Орлан» в лесном массиве был вскрыт район активизации вооруженных бандгрупп на автотехнике повышенной проходимости. Разведчики выявили расположение базового лагеря противника и передали на пункты управления его точные координаты для огневого поражения. Разгром условного противника обеспечили танкисты и мотострелки из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А.
В ходе учений военнослужащие совершенствовали навыки маневренно-засадных и блокирующих действий в составе тактических групп, вождения по пересеченной местности, практического применения современной радиоэлектронной аппаратуры и разведывательно-огневых систем. В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 70 единиц техники.