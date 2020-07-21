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21.07.2020 (14:25)

Мотострелки на Урале отработали уничтожение базового лагеря условного противника

Мотострелковые подразделения Центрального военного округа обнаружили, блокировали и уничтожили при поддержке танков условный базовый лагерь боевиков в ходе учения на полигоне в Свердловской области.

С помощью беспилотников «Орлан» в лесном массиве был вскрыт район активизации вооруженных бандгрупп на автотехнике повышенной проходимости. Разведчики выявили расположение базового лагеря противника и передали на пункты управления его точные координаты для огневого поражения. Разгром условного противника обеспечили танкисты и мотострелки из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А.

В ходе учений военнослужащие совершенствовали навыки маневренно-засадных и блокирующих действий в составе тактических групп, вождения по пересеченной местности, практического применения современной радиоэлектронной аппаратуры и разведывательно-огневых систем. В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 70 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВВТ , Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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