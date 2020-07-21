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21.07.2020 (14:15)

Воздушный десант отработал блокирование условного НВФ на учении в Челябинской области

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) высадили разведывательные подразделения и перебросили грузы военного назначения в район блокирования крупного незаконного вооруженного формирования условного противника в ходе летно-тактического учения на Чебаркульском полигоне в Челябинской области.

К практическим действиям были привлечены экипажи тяжелого транспортного вертолета Ми-26 и многоцелевых Ми-8 бригады армейской авиации ЦВО, дислоцированной в Свердловской области.

Неуправляемыми ракетами вертолетчики поразили опорные пункты и скопления автомобильной техники условного противника, обеспечили эвакуацию раненых. Авиация с помощью передовых авианаводчиков действовала в единой тактической обстановке с подразделениями танковой дивизии ЦВО, выполнявшими задачи по плану двустороннего командно-штабного учения на местности.

Всего в практических действиях на Чебаркульском полигоне приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Воздушно-десантные войска , Центральный военный округ , Учения
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