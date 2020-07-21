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21.07.2020 (13:25)

Фактически 100 процентов подразделений, воинских частей и соединений ЮВО в рамках внезапной проверки боевой готовности выведено на полигоны

Фактически 100 процентов подразделений, воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки боевой готовности выведено на полигоны, с ними организовано проведение учений, а также контрольных занятий. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании в штабе ЮВО, куда он прибыл сегодня с проверкой.

«Фактически 100 процентов подразделений, соединений и воинских частей Южного военного округа выведено на полигоны, с ними организовано проведение учений, а также контрольных занятий», — сказал Валерий Герасимов, отметив, что учения имеют в основном двусторонний охват.

Также в ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ обратил внимание на внедряемые в ЮВО новые формы и способы организации боевой подготовки.

«Сегодня по завершении работы в штабе мы примем участие в отдельных контрольных мероприятиях. При этом необходимо обратить внимание на внедряемые в Южном военном округе новые формы и способы организации боевой подготовки», — сообщил Валерий Герасимов.

Он также подчеркнул, что по результатам проверки будет сделан вывод о готовности ЮВО к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ , Проверка боеготовности
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