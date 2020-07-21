21.07.2020 (13:38)

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ в рамках учения уничтожили корабль условного противника в Чёрном море

С расчётами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) проведено учение по уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря.

Учение прошло в рамках внезапной проверки боевой готовности.

В ходе мероприятия комплексы «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали ее и взяли на сопровождение.

В ходе учения ракетчики привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ударов по кораблю условного противника с выполнением электронных пусков ракет.

Роль корабля противника выполнял сторожевой корабль «Пытливый».

Во внезапной проверке принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.

Справочно:

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице