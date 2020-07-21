21.07.2020 (13:22)

В «Дорогу памяти» вошли имена участников движения Сопротивления времен Второй мировой войны

17 имен участников движения Сопротивления, действовавших на территории Франции во время Второй мировой войны, опубликованы на аллее историко-мемориального комплекса «Дорога памяти», расположенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Подмосковье.

В настоящее время участие русских людей во французском движении Сопротивления является малоизвестной страницей Второй мировой войны.

Так, Вера Оболенская собирала информацию о силах оккупантов, помогала советским военнопленным, направленным на строительство Атлантического вала, организовывала побеги.

Софья Носович являлась помощницей Веры Оболенской по перепечатыванию и переправке секретных сведений.

Борис Вильде занимался выпуском листовок, отправкой добровольцев в армию де Голля, сбором секретных сведений о немецкой армии. Первая выпущенная ими в 1940 году в Париже листовка содержала призыв «сопротивляйся», откуда и пошло название организации Сопротивления.

Анатолий Левицкий вместе с Борисом Вильде возглавлял группу сопротивления в Париже, состоящую из студентов и преподавателей университетов.

Преподобная Мария (Елизавета Скобцова) тайно вывезла четырех еврейских детей, которых планировалось отправить в Освенцим.

Ариадна Скрябина в годы оккупации Франции была организатором и активным участником еврейского Сопротивления.

Зинаида Шаховская участвовала во французском и бельгийском Сопротивлении. С 1941 года работала редактором Французского информационного агентства в Лондоне.

Анна Марли (Бетулинская) после оккупации Франции нацистами в 1940 году вместе со своим мужем-голландцем отправилась в Лондон, где написала «Песню партизан», которая стала позывными французского подпольного радио и гимном Сопротивления.

Иван Троян, действуя в контакте с местными подпольными коммунистическими группами, представителями объединенного штаба французских партизанских отрядов и организацией рабочих-иммигрантов, устанавливал связи с лагерями, где находились советские военные и гражданские пленные. Помогал созданию в лагерях лагерных комитетов и обеспечивал их связь с ЦК советских военнопленных. Он писал листовки, распространял газету «Советский патриот», переправлял пленных в партизанские отряды.

Тамара Волконская (Тереза Дюбуа) возглавляла движение Сопротивления во французском департаменте Дардонь (юго-запад Франции). На своей ферме организовала госпиталь для лечения солдат, бежавших из плена. После войны занималась розыском и перезахоронением погибших советских воинов.

Игорь Кривошеин — участник деятельности организации «Вольные стрелки», собирал информацию для сторонников генерала Шарля де Голля, скрывал и переправлял в Испанию сбитых над Францией летчиков стран антифашистской коалиции.

Гайто (Георгий) Газданов с 1942 года принимал участие в движении Сопротивления, вступил в партизанскую бригаду, созданную советскими пленными. Работал в подпольном журнале: издавал информационные бюллетени.

Александр Катлама после захвата нацистской Германией Бельгии бежал из Франции в Англию, где вступил в армию генерала де Голля. Участвовал в воздушно-десантных операциях на территории Франции для связи с партизанами и диверсионных акций.

Димитрий Зедгинидзе-Амилахвари во время Второй мировой войны сражался в разных местах — от Экваториальной Африки до северного полярного круга (в рядах французского экспедиционного корпуса, участвовавшего в Норвежской кампании). Из-под Нарвика эвакуирован в Великобританию, где вступил в движение «Сражающаяся Франция».

Александр Беннигсен в 1939-1940 годах — лейтенант 5-го драгунского полка французской армии. Во время немецкой оккупации Франции был активным участником движения Сопротивления.

Георгий Рошко в оккупированном Париже оказывал помощь советским гражданам, бежавших из немецких лагерей, и евреям, состоял во французском Сопротивлении.

Александр Угримов организовал в городе Дурдан под Парижем подпольную антинацистскую группу, позднее ставшую известной как «Дурданская группа». Семья Угримовых в течение шести недель прятала у себя дома раненого американского летчика, а впоследствии — группы советских солдат, бежавших из концлагерей. Накануне освобождения Дурдана смог связаться с американским командованием и сообщить ценные разведданные, за что впоследствии был награжден Военным Крестом. В августе 1944 года при освобождении Дурдана лично принимал участие в боях против немецких войск, командуя бойцами своей подпольной группы.

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