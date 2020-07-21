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21.07.2020 (13:15)

Авиационные части ВТА, дислоцированные в Тверской, Псковской и Оренбургской областях, подняты по тревоге в рамках учений

Авиационные части военно-транспортной авиации (ВТА), дислоцированные в Тверской, Псковской и Оренбургской областях, подняты по тревоге в рамках полковых летно-тактических учений.

Экипажи приступили к совершению перелетов на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях.

В ходе учений летчикам предстоит выполнить задачи по переброске на значительные расстояния и парашютному десантированию личного состава и техники подразделений Воздушно-десантных войск.

Летно-тактические учения с частями ВТА проходят под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Учения
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