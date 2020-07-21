21.07.2020 (13:15)
Авиационные части ВТА, дислоцированные в Тверской, Псковской и Оренбургской областях, подняты по тревоге в рамках учений
Авиационные части военно-транспортной авиации (ВТА), дислоцированные в Тверской, Псковской и Оренбургской областях, подняты по тревоге в рамках полковых летно-тактических учений.
Экипажи приступили к совершению перелетов на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях.
В ходе учений летчикам предстоит выполнить задачи по переброске на значительные расстояния и парашютному десантированию личного состава и техники подразделений Воздушно-десантных войск.
Летно-тактические учения с частями ВТА проходят под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
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