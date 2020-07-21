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21.07.2020 (12:50)

В Санкт-Петербург доставлен ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова

На аэродроме Западного военного округа (ЗВО) Пушкин в Санкт-Петербурге совершил посадку самолёт Ил-76, доставивший ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия.

На аэродроме ковчег встретил Почётный караул, адмиралы, генералы и офицеры ЗВО, Военно-Морского Флота, курсанты военных вузов и военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона.

Святыню перевезут в Кронштадт и поместят на специальный катер, который в этот же день обойдет расположенные на Кронштадтском рейде корабли-участники Главного военно-морского парада. На борту катера будет совершен молебен. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.

После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ
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