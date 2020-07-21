21.07.2020 (12:37)

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав Северного флота

Сегодня Северный флот пополнился фрегатом проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов».

Фрегат вошел в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота и стал вторым кораблем проекта 22350. Уже несколько лет в составе соединения успешно решает задачи головной корабль данного проекта — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» успешно прошёл полную программу испытаний в Баренцевом, Белом и Балтийском морях.

В настоящее время экипаж под руководством командира корабля капитана 1 ранга Ивана Рогатина готовится к участию в Главном военно-морском параде на рейде реки Нева в Санкт-Петербурге. В день ВМФ России новейший фрегат будет представлять Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот в парадном строю кораблей.

Торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав Военно-Морского Флота России фрегата «Адмирал флота Касатонов» состоялась 21 июля в Санкт-Петербурге.

Фрегат спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь».

Корабли проекта 22350 представляют серию российских многоцелевых фрегатов, оснащенных высокоточным управляемым ракетным оружием. Они имеют водоизмещение около 5 тыс. тонн при длине 135 метров, ширине 16 метров и предназначены для действий в дальней морской и океанской зонах.

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