21.07.2020 (12:03)

Истребители МиГ-31 ЦВО уничтожили условные цели в стратосфере

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) были подняты в воздух с аэродрома Большое Савино в Пермском крае для перехвата и уничтожения четырех сверхзвуковых ракет условного противника в нижних слоях стратосферы.

Воздушные цели на высоте более 12 км были своевременно обнаружены и идентифицированы наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны.

Летчики истребительного авиационного полка выполнили нормативы по подготовке и поднятию самолетов для уничтожения условных целей, летящих на скорости, в три раза превышающей скорость звука. Цели были поражены ракетами класса «воздух-воздух».

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения — 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

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