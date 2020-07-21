21.07.2020 (11:56)

На рейде главной базы Северного флота формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России

Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — города Североморска — начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-Морского Флота России.

Свои позиции уже заняли два ракетных подводных крейсера стратегического назначения — «Князь Владимир» — новейший РПКСН проекта «Борей-А», который в прошлом месяце пополнил состав ВМФ России, и РПКСН «Верхотурье». Корабли данного проекта в течение последних десятилетий составляют основу морских стратегических ядерных сил.

На рейде Североморска также находятся ракетный крейсер «Маршал Устинов», дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», а также ряд других боевых кораблей, представляющих практически все корабельные соединения Северного флота.

Всего в параде примут участие 14 кораблей и подводных лодок Северного флота. Еще около 30 кораблей и судов обеспечения будут задействованы в ходе военно-спортивного праздника, который состоится по завершении морского парада.

Военно-морской парад на рейде Североморска ежегодно проходит в День ВМФ России в последнее воскресенье июля.

Корабли и подводные лодки флота занимают определенные им места на бочках на рейде Кольского залива. При проведении парада кораблей экипажи выстраиваются на верхней палубе и приветствуют командующего Северным флотом, обходящего парадный строй кораблей на катере.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице