21.07.2020 (11:48)

В Санкт-Петербурге стартовала тренировка авиации к Главному военно-морскому параду

Более 40 боевых самолетов и вертолетов морской авиации вылетели с четырех оперативных аэродромов Западного военного округа для участия в тренировке пролёта парадного строя авиации в ходе Главного военно-морского парада. Впервые над Невой пролетит самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин».

В тренировке также участвуют самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

Пролёт парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади будет осуществлён в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами. Экипажи отработают выполнение маршрута полёта, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

Ранее для участия в Главном военно-морском параде на аэродромы в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия была перебазирована авиация от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

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