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21.07.2020 (10:40)

Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили вылеты на тушение природного пожара в Первомайском районе Оренбургской области

21 июля два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили вылеты на тушение природного пожара на территории лесного фонда Первомайского района Оренбургской области, сбросив на горящие участки леса более 80 тонн воды.

Всего самолетами Минобороны России на наиболее опасные зоны лесных пожаров под Оренбургом сброшено более 500 тонн воды.

Справочно:

По решению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова для оказания помощи в тушении пожаров в Оренбургской области задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации.

Самолеты Ил-76 военно-транспортного полка Оренбургского соединения Воздушно-космических сил России оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Авиация , Самолеты , ВКС
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