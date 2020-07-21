21.07.2020 (11:00)

Двухстороннее тактическое учение мотострелков ЗВО стартовало в Подмосковье в рамках внезапной проверки боеготовности

На полигонах Алабино и Головеньки в Московской области стартовало двухстороннее тактическое учение с Севастопольской мотострелковой бригадой и мотострелковым полком гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности.

В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, около 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, ствольная артиллерия различного калибра, реактивные системы залпового огня «Град», техника связи пятого поколения, вертолёты Ми-8, а также современные комплексы беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3».

С помощью беспилотных летательных аппаратов была выполнена разведка маршрутов передвижения условного противника. Расчеты БЛА передали координаты обнаруженных целей на пункт управления для корректировки огня артиллерии.

Для огневого поражения условного противника были применены 152-мм самоходные и буксируемые гаубицы, а также танки Т-72Б3 и БМП-2. В ходе учения мотострелковые подразделения поочередно отработали ведение наступления, мобильную оборону, переход в контратаку, а также разведывательно-ударные действия во взаимодействии с БЛА и артиллерией. Практические этапы учения с мотострелковыми подразделениями танковой армии ЗВО проходят, как в дневное, так и в ночное время суток.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, используются штатные имитаторы разрывов артиллерийских снарядов.

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