21.07.2020 (10:25)

Начальник Генштаба ВС РФ прибыл с проверкой в войска Южного военного округа

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа.

Генерал армии Валерий Герасимов заслушает доклады командования округа о ходе мероприятий внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях, а также проинспектирует проведение занятий по боевой подготовке на полигонах Кадамовский и Кузьминский.

Справочно:

17 июля Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Минобороны России объявил о начале внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской Флотилии.

Данное мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и направлено на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года — стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Всего к проверке привлекаются в общей сложности около 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, задействовано 414 летательных аппаратов, 26820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. При этом обязательства по Венскому документу 2011 года соблюдаются.

Объединения, соединения и воинские части примут участие в 56 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах и участках местности, а также 17 морских полигонах.

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